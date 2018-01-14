على قطر الاعتراف

المصدر:
  • عادل الجبير - وزير الخارجية السعودي
التاريخ:
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على قطر الاعتراف قبل كل شيء بأن لديها مشكلة من أجل حلّها لاحقاً

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