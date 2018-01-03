شيرين عبادي - محامية إيرانية حاصلة على نوبل للسلام

المصدر:
  • بداية حركة كبيرة
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الاحتجاجات في إيران ليست سوى بداية حركة كبيرة تفوق احتجاجات 2009

 

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