الخيار العربي واعداً

المصدر:
  • أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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الرهانات الإقليمية الطائفية في المنطقة تتصدع فيما يبدو الخيار العربي واعداً

 

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