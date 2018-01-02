إرادة راسخة

المصدر:
  • مريم رجوي - زعيمة المعارضة الإيرانية
التاريخ:
طباعة Email

لدى الشعب الإيراني إرادة راسخة لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon