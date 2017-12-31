قالوا

التدخّلات الإيرانية تعكس لإشاعة التوتّر والهيمنة

التاريخ:
طباعة Email

التدخّلات الإيرانية تعكس رغبة في إشاعة التوتّر والاضطراب والهيمنة على الآخرين

أحمد أبو الغيط

أمين عام الجامعة العربية

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon