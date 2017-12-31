قالوا

مواجهة الدور الإيراني في المنطقة مع الأميركيين وحلفائنا

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نريد مواجهة الدور الإيراني في المنطقة مع الأميركيين وحلفائنا في المنطقة

زيغمار غابريل

وزير خارجية ألمانيا

 

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