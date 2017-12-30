قالوا

لا يوجد هناك أي بديل لعملية جنيف

التاريخ:
طباعة Email

لم يكن لدينا لقاء جيد في جنيف لكن لا يوجد هناك أي بديل لعملية جنيف.

ستيفان دي ميستورا

المبعوث الأممي في سوريا

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon