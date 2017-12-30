قالوا

عودة اللاجئين السوريين مرتبطة بالحل السياسي

التاريخ:

فيديريكا موغيريني

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عودة اللاجئين السوريين مرتبطة بالتوصل إلى حل سياسي في جنيف

فيدريكا موغيريني

مفوضة الاتحاد الأوروبي

 

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