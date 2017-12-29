الولايات المتحدة ملتزمة بالتصدي لإيران

الولايات المتحدة ملتزمة بالتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار وللقانون الدولي.
نيكي هايلي
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة
الولايات المتحدة ملتزمة بالتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار وللقانون الدولي.
نيكي هايلي
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة
لقد كرّم الدين الإسلامي الإنسان أفضل تكريم، وكان لنبينا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم الأثر الأكبر والأهم في توضيح وترسيخ مفهوم الإنسانية، من خلال ما جاء به في رسالته المحمدية، ألا وهي أن دين الإسلام يدعو للتسامح والرحمة،
لا مكان للمحاذير السياسية والمجاملات عندما تكون حياة الناس في خطر. وضعت نقطة في نهاية السطر، وسأضع ألف نقطة، ولن نتجادل
تجديد الدماء مطلوب لإنعاش الحياة في كل المجالات. لا غبار على ذلك ولا اعتراض. ولكن الحياة بطبيعتها لا تتجدد بقطع حبل الأجيال وفطرة تواصلها. تسيل الدماء الجديدة بيسر وأريحية دونما حاجة إلى إفراغ الشرايين من محتواها لتصبح هواءً.
مع بدء عامٍ جديد، تقف المنطقة العربية أمام مفترق طرق وخيارات حاسمة حول قضايا تتفاعل منذ سنوات طويلة، وليس كحصاد للعام الماضي فقط. فما كان قِطَعاً مبعثرة ومتناثرة، من أزمات إقليمية متنوعة،
بات واضحاً وقوف إيران وراء معظم الأزمات والاضطرابات والحروب والصراعات في المنطقة،
في أحد اللقاءات صدم غاري جونسون حاكم نيومكسيكو السابق الحضور الذين كانوا ينتظرون استمراراً في السخرية من «فقاعة» الصين وكونها منافسة لسيدة العالم
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
عندما لاحظت ممالك أوروبا أنّ عبدالرحمن الناصر أعاد ترتيب أوراق البيت الأندلسي الممزّق والذي كاد يسقط مبكراً لولا هذا الشاب الذي لم يتجاوز الحادية والعشرين سنة من عمره عندما أمسك بدفّة حُكم قرطبة.
تفوقت دولة الإمارات العربية المتحدة على غيرها من دول العالم في العديد من المجالات، وهو ما توج بتصدرها للكثير من مؤشرات التنافسية العالمية.