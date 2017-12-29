قالوا

الولايات المتحدة ملتزمة بالتصدي لإيران

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الولايات المتحدة ملتزمة بالتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار وللقانون الدولي.

نيكي هايلي

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة

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