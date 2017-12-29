قالوا

عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني

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نحن نخطط لفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني

ستيفن منوشين

وزير الخزانة الأميركي

 

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