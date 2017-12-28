قالوا

لا مكان في لبنان لأي قوات أجنبية

التاريخ:
طباعة Email

لا مكان في لبنان لأي قوات أجنبية أو فصائل أو عناصر مسلحة غير جيش الدولة

ريكس تيلرسون

وزير الخارجية الأميركي

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon