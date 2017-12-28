لا مكان في لبنان لأي قوات أجنبية أو فصائل أو عناصر مسلحة غير جيش الدولة
ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي
لا مكان في لبنان لأي قوات أجنبية أو فصائل أو عناصر مسلحة غير جيش الدولة
ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي
لقد كرّم الدين الإسلامي الإنسان أفضل تكريم، وكان لنبينا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم الأثر الأكبر والأهم في توضيح وترسيخ مفهوم الإنسانية، من خلال ما جاء به في رسالته المحمدية، ألا وهي أن دين الإسلام يدعو للتسامح والرحمة،
تجديد الدماء مطلوب لإنعاش الحياة في كل المجالات. لا غبار على ذلك ولا اعتراض. ولكن الحياة بطبيعتها لا تتجدد بقطع حبل الأجيال وفطرة تواصلها. تسيل الدماء الجديدة بيسر وأريحية دونما حاجة إلى إفراغ الشرايين من محتواها لتصبح هواءً.
أيام قليلة تفصلنا عن 2018، وكل القراءات السياسية والتحولات التي نشهدها تشير إلى تعاظم المخاطر المحدقة بأكثر من بقعة في
لا مكان للمحاذير السياسية والمجاملات عندما تكون حياة الناس في خطر. وضعت نقطة في نهاية السطر، وسأضع ألف نقطة، ولن نتجادل
لا حديث يعلو هذه الأيام على الضريبة، فالمجتمع يتساءل كثيراً، والمسؤولون يوضحون أكثر وأكثر، والجميع يترقب التطبيق،
على الرغم من استمرار أزمة قطر، هناك قناعة عامة بضرورة الحفاظ على استمرار مسيرة مجلس التعاون الخليجي كصيغة تحقق العمل الخليجي الجماعي المشترك لدول الخليج.
التقينا بالأمس، في لقاء خاص، وبناء على طلبه، الوزير الكويتي الشاب خالد الروضان، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ «خليجي 23»،
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
تواجه ميليشيات الحوثي الانقلابية مأزقاً كبيراً حيث يضيق الحصار عليها مع توالي هجمات الجيش الوطني اليمني على مواقع وجيوب ميليشيات..
في أحد اللقاءات صدم غاري جونسون حاكم نيومكسيكو السابق الحضور الذين كانوا ينتظرون استمراراً في السخرية من «فقاعة» الصين وكونها منافسة لسيدة العالم