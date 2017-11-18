خفض التوتر في سوريا

المصدر:
  • ستيفان دي ميستورا - المبعوث الأممي إلى سوريا
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موسكو تعهدت بنشر شرطتها العسكرية لمراقبة مناطق خفض التوتر.

 

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