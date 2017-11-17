قطر تفتح أبوابها لإيران

المصدر:
  • خالد الهيل - الناطق باسم المعارضة القطرية
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خالد الهيل

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قطر تفتح الموانئ والأسواق بلا حدود أمام إيران على حساب دول الخليج.

 

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