قطر تفتح أبوابها لإيران

القوة بحد ذاتها لا تشير إلى الحماقة أو إلى الذكاء، وإنما تشير إلى صفة صاحب القوة وطرق استخدامه لها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها عبر القوة، فاستخدام القوة وأهدافها هو ما يحدد حماقة القوة ذكاءها.