قطر وإيران ضد العرب

المصدر:
  • عادل الجبير - وزير الخارجية السعودي
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إذا تمكنّا من تغيير سلوك قطر فسنحصّن مجلس التعاون في وجه إيران.

 

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