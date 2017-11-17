قطر وإيران ضد العرب

إذا تمكنّا من تغيير سلوك قطر فسنحصّن مجلس التعاون في وجه إيران.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن دولة الإمارات تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات.
جملة اجتماعية تحمل بين أحرفها إرثاً وثقافة مجتمعية صنعتها الحياة اليومية التي لا تخلو من البلاغة التي صنعتها حزمة الأخلاق..
لم نتخيل أن تنحدر قطر إلى هذا المستوى الوضيع من التزييف والكذب، دولة وحكومة وإعلاماً رسمياً، كلهم كانوا مجتمعين عند «مسيلمة»..
من يستمع لخطاب أمير قطر أمام ما يسمى بـ«مجلس الشورى القطري»، وهو أبعد ما يكون عن الشورى، يرَ في كل كلمة قالها إن هذا النظام تفاقمت أزمته.
لا وجه واحداً للأشخاص الذين نعرفهم أو نتعامل معهم عادة، لذلك تصيبنا الدهشة أحياناً، ونتوقف فجأة في أول طريق المعرفة أو في منتصفه.
حين يتاح لك أن تجلس بهدوء كامل مسترجعاً ذلك الشاب الذي كنته قبل عشرين أو ثلاثين عاماً، ماذا ترى؟ وكيف تشعر؟ ثم كيف تنظر إلى..
أحياناً يكون بقاء الإنسان على الخطأ، في بلادنا العربية، خيرا له من تحوله إلى الصواب. قرأت هذه الجملة على أحد مواقع
القوة بحد ذاتها لا تشير إلى الحماقة أو إلى الذكاء، وإنما تشير إلى صفة صاحب القوة وطرق استخدامه لها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها عبر القوة، فاستخدام القوة وأهدافها هو ما يحدد حماقة القوة ذكاءها.
تساءل أحدهم كيف يجمع الحوثيون الآلاف من المؤيدين في ذات الساحة التي يحشد فيها إخوان اليمن ذات الأعداد الضخمة، فهذه هي اليمن تختلط حركات الإسلام السياسي.
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب