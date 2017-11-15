الخطر الإيراني

المصدر:
  • د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية
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توحيد وتعزيز الموقف الخليجي تجاه الخطر الإيراني والحوثيين مهم جداً.

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