الشعب القطري

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين
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الأزمة سببت فجوة بين الشعب القطري والنظام الحاكم وتتسع بمرور الوقت

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