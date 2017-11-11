الحل السياسي في سوريا

المصدر:
  • سيرغي لافروف – وزير خارجية روسيا
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السعودية جادة بالفعل في تسوية الأزمة السورية وتدعم مفاوضات أستانا.

 

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