المصلحة الوطنية الأردنية أن تكون سوريا دولة آمنة موحدة ومستقرة ومستقلة.
المصلحة الوطنية الأردنية أن تكون سوريا دولة آمنة موحدة ومستقرة ومستقلة.
الوثائق التي سربتها قناة سي إن إن الأميركية تكشف حقيقة قطر على أنها دولة مراوغة ومماطلة وتنقصها المصداقية، في عدم التزامها بما جاء في اتفاقية الرياض عام2013،
إلى جانب إنجازاتها الكبيرة ومكانتها الريادية على المستوى العالمي، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بـ«القوة الناعمة» التي تتمثل في توجهاتها الإنسانية.
الصفعة التي وجهها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لـ «الجزيرة» بحضور نظيره القطري، جاءت لتؤكد الحقيقة الراسخة في أذهان الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب العربي.
ونستكمل ذكرياتنا مع الشهيد فهد الاحمد، فهو شخصية كانت لها وزنها على الصعيد الرياضي اقليميا وعربيا ودوليا
أخيراً افتتح متحف اللوفر العالمي كما كان مخططاً له منذ عشر سنوات عندما وقّعت حكومة أبوظبي اتفاقية اللوفر مع الحكومة الفرنسية.
لا تجدي الطيبة والنيات الحسنة نفعاً مع من اعتاد إضمار الشر وارتكاب أفعال ترقى إلى إعلان الحرب..
تذكرت أخيراً قولاً شهيراً لكارل ماركس، جلب عليه غضباً شديداً من دعاة القومية، وهو قوله: «إن العمال لا وطن لهم» كان كارل ماركس..
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
بعد أن أتم المستشار البريطاني هارلد انجرامس صلح القبائل الحضرمية عام 1934م عرفت حضرموت واحدة من أكثر فتراتها السياسية استقراراً مقارنة بما مضى
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب