المصلحة الوطنية الأردنية

المصدر:
  • أيمن الصفدي - وزير خارجية الأردن
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المصلحة الوطنية الأردنية أن تكون سوريا دولة آمنة موحدة ومستقرة ومستقلة.

 

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