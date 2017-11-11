هزيمة داعش

المصدر:
  • ستيفان دي ميستورا - المبعوث الأممي في سوريا
التاريخ:
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اقتراب هزيمة داعش هو بداية نهاية الحرب السورية وتبقى التسوية السياسية.

 

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