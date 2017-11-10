إيران الفتن والخراب

المصدر:
  • سعد الحريري - رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل
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إيران لديها رغبة جامحة بتدمير العالم العربي وأينما حلت تحل الفتن والخراب.

 

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