نظام طهران يؤكد مرة جديدة ازدراءه الكامل لالتزاماته الدولية.
بعد أن أتم المستشار البريطاني هارلد انجرامس صلح القبائل الحضرمية عام 1934م عرفت حضرموت واحدة من أكثر فتراتها السياسية استقراراً مقارنة بما مضى
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أحد حواراته الصحفية «لقد كان الشيخ راشد مجموعة رجال في رجل واحد، يملك إرادة وعزيمة وفكراً، ولقد تعلمت شخصياً منه، ومن خلال مجلسه وتوجيهاته وحرصه على أن يزرع بين جنبي تلك الميزات والصفات التي كان عليها، رحمه الله..
أن تعقد حكومة المستقبل أول اجتماع لها وسط ملايين الكتب في معرض الشارقة للكتاب، فهو أمر، على الرغم من أنه غير مسبوق الحدوث في العالم.
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
في مقال بصحيفة «إيه بي سي» الإسبانية، قال المحلل الإسباني خورخي كاتشينيرو، إن الحكومة القطرية قدمت 125 مليون يورو لتشكيلات مسلحة وميليشيات إرهابية،
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
لا تجدي الطيبة والنيات الحسنة نفعاً مع من اعتاد إضمار الشر وارتكاب أفعال ترقى إلى إعلان الحرب..
وفي هذا السياق نلاحظ أن الأنظمة السياسية المفتقرة الى صيغ المشاركة السياسية الشعبية, والتي تعاني من جراء ذلك نقص
كتب المؤرخ الرئاسي دانييل فرانكلين، في مقال له، يقول إن الحقبة قد لا تشهد نظيراً لدونالد ترامب كـ «رئيس تصحيحي» من طراز الرؤساء الأميركيين السابقين أندرو جاكسون وفرانكلين روزفلت ورونالد ريغان.
انتشرت في الآونة الأخيرة هواية تربية الحيوانات والطيور، بصورة ملحوظة وأصبحنا نرى هنا وهناك من يصطحب كلباً أو قطاً