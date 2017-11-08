قطع يد إيران

المصدر:
  • أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني
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يجب قطع يد إيران وتدخلاتها في اليمن وتزويدها للانقلابيين بالأسلحة

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