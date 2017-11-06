الاستقالة

المصدر:
  • أنطوان زهرا نائب من كتلة القوات اللبنانية
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السبب الرئيس وراء الاستقالة، يعود لكلام مستشار المرشد الإيراني حول انتصار المقاومة

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