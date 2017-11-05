إيران وقطر

المصدر:
  • د. سعد الزنط مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية
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علاقات إيران وقطر تهديد مباشر لكل دول الخليج العربي.

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