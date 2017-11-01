موسكو وواشنطن

المصدر:
  • ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي
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العلاقات بين موسكو وواشنطن متوترة لكن على البلدين البحث عن نقاط اتفاق.

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