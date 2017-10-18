بين قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب، وانعقاد قمة المهارات العالمية في أبو ظبي مطلع الأسبوع، أستأذنكم بتسجيل مجموعة من الملاحظات التي أرى أنها تعكس تقدماً حقيقياً وعميقاً يتم في دولتنا الحبيبة بعيدا عن الأضواء والإعلام.

فأولاً هذه هي الدورة الثانية لمجلس الإمارات للشباب بقيادة الوزيرة النشطة شما المزروعي وهو المجلس الذي أحدث نقلة نوعية في تخطيط السياسات العامة المتعلقة بالشباب سواء على صعيد الحكومة الاتحادية أو المحليات.

وهنا نسجل تقديراً عالياً للوزيرة الشابة وهي تخوض غمار تحديات كبيرة بنجاح وثقة، تماماً مثلما علّمها القائد «محمد بن راشد» رعاه الله حين وضع ثقته فيها لتقود الجهود الحكومية لرعاية الشباب.

وثانياً إن تنظيم الدولة لمسابقة تحدي المواهب العالمية «أبو ظبي 2017» والمنتدى الدولي للشباب المرافق لها وبهذه الدرجة الرفيعة من الحرفية والإتقان، بما في ذلك تأهل ومشاركة عشرات الشبان الإماراتيين في المسابقة العالمية، يعكس المستوى الرفيع لاهتمام القيادة العليا ممثلة بصاحب السمو رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، وصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي، بأبناء الوطن، من شباب وشابات.

وغني عن الإيضاح هنا أن التأهل في هذه المسابقة لا يتحقق إلا لنخبة النخبة من المتنافسين، كما أن استضافة الدولة للمسابقة لم تكن لتحصل ابتداء لولا كفاءة منظومة التعليم التقني في الدولة متسقة مع الرعاية الرسمية العالية للقطاع الشبابي.

وثالثاً أود التذكير أن سياسة الدولة في تمكين المرأة وتمكين الشباب تنعكس بإيجابية إضافية على بناتنا الشابات اللواتي يأخذن حصتين من اهتمام الدولة والقيادة، لذلك فلا غرابة البتة أن نرى فتيات إماراتيات في أعمار الزهور يتقلدن مواقع متقدمة وقيادية هنا وهناك، وقد سبق لوزيرتنا الشابة ريم الهاشمي أن أبهرت العالم في حفل اختيار دبي إكسبو 2020، وها هي جنبات البلاد تشهد اليوم للكثير من بناتنا في مواقعهن القيادية المختلفة سواء في القيادات العليا أو المتوسطة.

ولعل ملتقى أبو ظبي للمهارات مثّل مناسبة ثمينة لإبراز مدى استفادة الفتاة الإماراتية من هذا الاهتمام المضاعف حيث رأينا بناتنا في الملتقى والمنتدى الدولي يناقشن وينافسن ويتفوقن دون تردد، ويحاورن العالم دون وجل.

وأمام المنتدى الدولي للشباب المصاحب لملتقى أبو ظبي للمهارات، كانت وزيرتنا الشابة، شما المزروعي، تقف بشموخ إماراتي مميز، لتخاطب جموع الشباب الحاضرين قائلة: «صوتكم مسموع وصداه يتردد بقوة إيذانا بمستقبل أفضل للتعليم والمهارات تشاركون في صناعته بجهودكم ومهاراتكم»، وهذه رسالة في غاية القوة من الوزيرة، باسم حكومة دولة الإمارات، لشبابنا وشاباتنا لكي يشاركوا بجهودهم ومهاراتهم وهممهم في صناعة مستقبل أفضل لهم، وللدولة، وللإقليم، وللعالم.

فلها، ولكل شابة وشاب من أبناء بلدي الحبيب، «أرفع عقالي».