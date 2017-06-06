الملك سلمان شخصية العام الإسلامية.. خدمات جليلة للإسلام والمسلمين

رؤساء، قادة، مصلحون، عظماء، شيوخ، علماء، ملهمون، رواد، نهضوا بأوطانهم، تقدموا بشعوبهم؛ إنهم الفائزون بشخصية العام الإسلامية في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

في هذه الدورة الـ21 منحت اللجنة المنظمة للجائزة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الشخصية الإسلامية لهذا العام، لما يقدمه من خدمات جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين وقضايا العرب.

وأكدت اللجنة المنظمة الملك سلمان بن عبدالعزيز لا يألو جُهداً ولا يدخر وسعاً في إصدار أوامره بتنفيذ مشاريع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شأنه شأن كل إخوانه الملوك طيّب الله ثراهم.

وأوضحت أن أعمال الملك سلمان الخيرية والإنسانية كثيرة يضيق المجال لحصرها فهو يعمل ويُقدم كل الدعم والمساندة لكل الدول التي تتعرض لكوارث ونكبات خاصة الدول الإسلامية.