ريادة إماراتية في "كأس دبي العالمي"

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول في العالم اليوم إلى دبي، حيث تجري سباق كأس دبي العالمي، الذي سطّرت فيه خيول الإمارات إنجازاتها على مدار أعوامه السابقة؛ فمنذ أن حقق المهر "سينجسبيل" اللقب الأول في العام 1997 والانتصارات تتوالى واحداً تلو الآخر.

اليوم يتجدد صراع الأقوياء وتتنافس نخبة خيول العالم في سباق مثير حافل بالندية والقوة، وسيكون عشاق الخيول على موعد مع التشويق والتحدي لمعرفة البطل المتوج بلقب النسخة الــ22.

تعرض "البيان" بالفيديو الخيول الإماراتية التي اقتنصت الفوز بالكأس بدءاً بالمهر حقق المهر "سينجسبيل" و"المتوكل"، مروراً بالجواد "دبي ميلنيوم" الذي أحرز اللقب الثالث في العام 2000، وانتهاء بالفرس "آفريكان ستوري" الذي أحرز اللقب التاسع والسادس لفريق جودولفين بقيادة سيلفستر دي سوزا، والمهر"برنس بيشوب" الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد تسجيل رقم قياسي قدره 2.03.24 دقيقة بقيادة وليام بيوك في العام 2015.