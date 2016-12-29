دبي في رأس السنة 2017 .. خطة متكاملة لاحتفالات متميزة

هكذا هي دبي دائماً تستبق الأحداث الكبيرة والفعاليات الضخمة بخطط نوعية واستعدادات مكثفة حتى تخرج بالشكل الذي يليق بالإمارة ومكانتها العالمية.

ولضمان سعادة المحتفلين بالعام الجديد، اعتمدت لجنة تأمين فعاليات رأس السنة، خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية لتأمين الفعاليات التي ستقام في دبي، وخصوصاً في شارع البوليفارد، احتفاء بالمناسبة.

وقد عملت اللجنة بكل جهد لتأمين سلاسة انتقال الجمهور إلى أماكن الفعاليات والعودة إلى منازلهم بأمن وأمان بعد الاستمتاع بعروض الألعاب النارية الهادفة إلى إسعادهم.

صحيفة "البيان" تعرض بالفيديو استعدادات كافة الدوائر الحكومية داخل الإمارة للحدث الذي ينتظره الملايين في بداية كل عام جديد.