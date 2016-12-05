متحف الاتحاد.. رحلة البدايات لدولة الإنجازات

ما أشبه الليلة بالبارحة؛ هنا وقف الآباء المؤسسون لدولة الإمارات تحت راية العزة والشموخ، وفي المكان نفسه، وتحت الراية نفسها، يقف الأبناء معلنين السير على خطى الآباء. وعلى الطاولة نفسها التي شهدت توقيع ميلاد دولة الاتحاد، يجتمع الأبناء ليكملوا مسيرة التنمية والإنجازات.

مشهد قبل 45 عاماً، وتحديداً في 2 ديسمبر 1971، لاتزال صوره نابضة في ذاكرة الأجيال، حيث اجتمع المغفور لهما؛ الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ راشد بن سعيد، وإخوانهما الحكام الشيوخ، ليعلنوا قيام دولة الاتحاد، يتكرر المشهد، في اليوم نفسه، 2 ديسمبر 2016، بكل عزة وشموخ، حيث اجتمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما حكام الإمارات، ليفتتحوا متحف "الاتحاد" في المكان الذي شهد ميلاد دولة الإمارات.

بتقنية الـ"موشن غرافيك" تنطلق "البيان" بقرائها عبر رحلة في متحف الاتحاد، ترجع إلى الوراء 45 عاماً، لتحكي قصة البدايات لدولة الإنجازات، وفصلاً ملحمياً في تاريخ الدولة، ستقف الأجيال أمامه طويلاً ليتعلموا من إرث الآباء المؤسسين الذين وفروا لهم أرضية خصبة لبناء دولة حديثة.