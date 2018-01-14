جامعة أوكسفورد تُطوّر فحصاً للتنبؤ بالأزمة القلبية

طور علماء أسلوباً جديداً لفحص القلب، يمكن من خلاله توقع الشخص المعرض لخطر الإصابة بأزمة قلبية.

وقال فريق العلماء، من جامعة أوكسفورد البريطانية: إن من شأن أسلوب الفحص الجديد أن يحدث ثورة في علاج واحد من أكثر الأمراض المميتة في العالم. وفق ما نقلته (bbc). ويقوم الفحص على تحليل الدهون والالتهابات حول الشرايين لمعرفة أيها في طريقه لأن يؤدي لأزمة قلبية.

وقد يوفر الفحص فرصة للمرضى الأكثر عرضة للخطر كي يتلقوا المزيد من العلاج المكثف، لتجنب الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وكان الباحثون يدرسون دور الالتهاب في الإصابة بأمراض القلب.

وداخل الأوعية الدموية، يكون الالتهاب مرتبطاً بتراكم ترسبات غير مستقرة. ويمكن أن تتحطم هذه الترسبات وتسد أحد الشرايين التاجية وتحرم القلب من الأوكسجين، وهو ما يعرف بالأزمة القلبية.

وقال تشارالامبوس أنتونيادس، أستاذ جامعي وأحد الباحثين: إن «الذروة في علم طب القلب هي القدرة على اكتشاف التهابات الشرايين التاجية، وهو ما شكّل تحديا طيلة الأعوام الخمسين الماضية».

وتظهر الدراسة أن الالتهاب يغير سلوك الدهون في محيط وخارج الأوعية الدموية.

وحينما يكون هناك التهاب تبدأ الدهون في التحلل، وتصبح الأنسجة المحيطة أكثر رطوبة. ويمكن اكتشاف ذلك عبر تحليل فحوص الأشعة المقطعية، التي تعد بالفعل جزءا من الفحوص التي يجريها مرضى القلب. وكلما ظهرت الأنسجة أكثر احمرارا في الفحص، زاد مستوى الالتهاب، ومن ثم درجة الخطورة.

وتعد تلك الدراسة بمثابة البداية، فقد أظهرت إمكانية رصد هذه التغيرات لدى الأشخاص الذين أجريت لهم عمليات جراحية في القلب بالفعل.

ومن المقرر أن تنتهي الدراسة الأوسع بنهاية العام الجاري. ويدرس فريق الباحثين أكثر من 2000 مسح بالأشعة للقلب، كي يختبروا فعالية أسلوبهم في توقع الإصابة بأزمة قلبية لدى الأشخاص الذين يبدون أصحاء. وقال أنتونيادس: إن «هذه التقنية ربما يمكنها أن تتوقع من سيصاب بأزمة قلبية في المستقبل». وأضاف: «هذا يعني أن بإمكانك أن تذهب إلى طبيبك الممارس العام، ليغير لك الوصفة الطبية، ويمنع حدوث الأزمة قبل وقوعها».

مُخفّضات للكوليسترول

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يظهر الفحص الجديد أن شخصا في المراحل المبكرة من مرض القلب وبحاجة لتناول مُخفّضات للكوليسترول بالرغم من أنه يبدو في صحة جيدة.

كما يمكن أن يظهر إذا كان شخص آخر مهددا بشكل خطير وبحاجة إلى تدخلات طارئة. وقال ميتين أفكيران، أستاذ جامعي ومدير طبي مشارك بمؤسسة القلب البريطانية: «إن اكتشاف الترسبات المعرضة للتمزق، حتى يمكن علاج الأشخاص قبل وقوع ذلك الحدث المدمر، هو الهدف الرئيسي للبحوث الراهنة».

وأضاف: «إذا أثبتت هذه التقنية نجاحها في تجارب أوسع على المرضى، يمكن أن تقود إلى علاج أكثر فاعلية لتجنب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية قاتلة».