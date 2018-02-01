كيف يؤثر تناول الجبن على وزنك؟

نفت دراسة حديثة، أجريت في أيرلندا، كل الأبحاث والتقارير التي تقول إن تناول الجبن ليس صحياً، وإنه يرفع مستويات الكوليسترول في جسم الإنسان.

كما وجدت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة دبلن، أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الجبن، أنحف من أولئك الذين لا يتناولونه.

وقام الباحثون بدراسة تأثير تناول منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي والكريم، على 1500 شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و90 عاماً، فوجدوا أن الذين يستهلكون معظم هذه المنتجات يتمتعون بانخفاض الدهون وضغط الدم.

وقالت الدكتورة إيما فيني، مؤلفة الدراسة التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل» ما وجدناه أن مستهلكي الجبن لديهم كمية أعلى بكثير من الدهون المشبعة في جسمهم مقارنة مع غير المستهلكين للمنتج.