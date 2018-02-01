دراسة .. العمل واقفا يساعدك على إنقاص وزنك

إذا كنت تعمل في مكتب وتريد أن تخسر بعض الوزن ، فعليك بالعمل واقفا. هذا ما كشفت عنه دراسة جديدة نشرت أمس الأربعاء في المجلة الأوروبية لطب القلب الوقائي.

السبب في ذلك هو أن الوقوف يحرق 0.15 سعرة حرارية في الدقيقة الواحدة.

وطبقا للدراسة التي أجراها أطباء قلب أمريكيون فإن الشخص الذى يبلغ وزنه 65 كيلوجراما ويعمل واقفا بدلا من الجلوس لمدة ست ساعات يوميا سيخسر 2.5 كيلوجرام في السنة شريطة احتفاظه بنفس القدر من السعرات الحرارية التي يستهلكها.

وقال كبير الباحثين الذين أعدوا الدراسة فرانسيسكو لوبيز-خيمينيز إن "الوقوف في العمل لا يحرق فقط المزيد من السعرات الحرارية، بل إن النشاط العضلي الإضافي يخفض معدلات النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري، وبالتالي فإن فوائد الوقوف يمكن أن تتجاوز السيطرة على الوزن".

وفي عام 2015، أشارت دراسة أخرى إلى أن الوقوف أثناء العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

وفي ألمانيا، أوصى خبراء تغذية ومتخصصون في علاج آلام الظهر بضرورة أن تتخلل فترات الجلوس على المكاتب لمدة طويلة الوقوف على القدمين، رغم أنهم قالوا إن خيار الوقوف "ليس حلا صحيا على المدى الطويل"، حيث أشاروا إلى أنه على النقيض يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي.