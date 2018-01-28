علكة تكشف عن الإصابة بالسرطان

ابتكرت شركة للتكنولوجيا الحيوية علكة بإمكانها كشف إن كان الشخص مصاباً بالسرطان، مما قد يسهل عملية فحص المرض بشكل فوري.

وابتكر علماء شركة «فولاتايل أنالاسيس» في ولاية ألاباما الأميركية أنواعاً مختلفة من العلكة، التي صممت لكشف أنواع عدة من السرطان، منها سرطان البانكرياس وسرطان الرئة وسرطان الثدي.

وستمتص العلكة بعض المكونات الكيميائية التي يفرزها اللعاب أثناء إصابة الشخص بالسرطان، بعد عملية المضغ لمدة 15 دقيقة.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أفاد باحثون في هذا المجال بأن هذه العلكة قد تنهي الحاجة لفحوص الدم وعينات البول، التي تستخدم اليوم للكشف عن السرطان.

وتأمل الشركة في أن تكون العلكة متوفرة للأطباء والمرضى بحلول العام المقبل.