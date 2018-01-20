كيف يؤثر تناول الطعام أثناء المشي على وزنك؟

كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (Appetite) أن تناول الطعام أثناء المشي لا يشعرك بالشبع كما لو قمت بتناوله وأنت جالس على المائدة.

وأشار الباحثون القائمون على الدراسة إلى أن هذه النتائج تنطبق على تناول الطعام والكمية والسعرات الحرارية نفسها.

وأفاد الباحثون أن تناول الطعام أثناء المشي وعلى عجلة سيدفعهم إلى تناول كمية أكبر من الطعام لاحقاً بنحو 50% مقارنة بتناول الطعام أثناء الجلوس.

فدماغ الإنسان تعود على تناول 3 وجبات رئيسية من الطعام يومياً، بالتالي الجلوس لتناول هذه الوجبات سيجعلك تأكل كمية أكبر خلال النهار. أما إن تناولت الوجبة وأنت تمشي، فلن يتمكن دماغك من التأكد من أن هذه الوجبة هي الرئيسية، الأمر الذي يدفعك لتناول كمية أكبر من الطعام لاحقاً.

وعقب أحد الباحثين القائمين على الدراسة أن شركات الطعام الكبيرة تلعب على هذا الدور الحساس، إذ تقوم بخداع العقل بأن هذه الوجبات الرئيسية هي مجرد وجبات خفيفة، الأمر الذي يزيد من نسبة السمنة في العالم.

وأكد الباحثون أن هذا يعني أن علينا إعادة التفكير في موضوع الطعام، والتفكير بوجباتنا على أساس أنها وجبات أساسية وليست خفيفة نقوم بتناولها على عجل ونحن نمشي، مؤكدة أن إعطاء وجبات الطعام الرئيسية حقها والجلوس على المائدة لتناولها يساعدك في تقليل كمية الطعام المتناولة لاحقاً خلال اليوم بالإضافة إلى خفض خطر إصابتك بالسمنة.