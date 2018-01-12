أطعمة تساعد على إزالة الدهون عن الكبد

يخزّن الجسم الدهون في مواضع عدة منه كعازل من البرودة، وليعيد استخدامها كطاقة عند الحاجة، لكن عند زيادة الدهون في الكبد قد يكون ذلك بداية الإصابة بمرض الكبد الدهني.

يوجد نوعان من الكبد الدهني الأول: كحولي، والثاني: غير كحولي، كذلك قد تزداد الدهون على الكبد في بعض حالات الحمل. إليك أفضل الأطعمة التي تساعد على إزالة الدهون عن الكبد:

لإزالة دهون الكبد الزائدة احرص على شرب القهوة والشاي الأخضر، وأكل البروكلي والأفوكادو وزيادة البروتين النباتي على حساب الحيواني تقليل السعرات الحرارية التي يتم تناولها، وزيادة كمية الألياف أول إجراءات النظام الغذائي الذي يساعد على تخفيف الدهون عن الكبد.

وقد وجدت دراسات أن الثوم من العناصر الأساسية التي يحتاجها الكبد لإزالة الدهون. لذا، يمكنك تناول مكمّلات الثوم إلى جانب استخدامه باستمرار في الطهي.

وتحث التوصيات الغذائية التي تهدف إلى إزالة دهون الكبد الزائدة على شرب القهوة والشاي الأخضر والأسود، وأكل البروكلي والأفوكادو وزيادة حصة البروتين النباتي على حساب الحيواني.