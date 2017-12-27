أغذية طبيعية "تخلصك" من التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق واحدا من الأمراض الشائعة، وينجم في الغالب عن الإصابة ببكتيريا معدية، وترافقه أعراض شبيهة بالزكام، إضافة إلى آلام في مختلف أنحاء الجسم.

وتكثر الإصابة بالتهاب الحلق خلال فصل الشتاء، كما قد تحدث أيضا بسبب التدخين أو استنشاق هواء ملوث، الأمر الذي يجعل بلع الطعام أمرا غير سهل.

وإلى جانب الدواء، ينصح خبراء الصحة باللجوء إلى 10 أغذية يرون أنها تساعد على التخلص من الالتهاب، من بينها الموز وهو فاكهة تحتوي على نسبة ضئيلة من الأحماض لكنها غنية بالفيتامينات المفيدة للحلق.

ويساعد حساء الدجاج بدوره على الشفاء من التهاب الحلق، فهو يحد من وصول الفيروس إلى الأغشية المخاطية، وفق ما نقل موقع "بلود سكاي".

فضلا عن ذلك، ينصح الخبراء بكل من العسل والليمون والبيض المخفوق والزنجبيل الذي يساعد على فتح الجيوب الأنفية.

ويجدر بمن يعاني الالتهاب أن يلجأ أيضا إلى دقيق الشوفان والمريمية والقرنفل وحساء الجزر.