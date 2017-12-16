حيل ذكية للحفاظ على فوائد الخضروات والفواكه

الكثير من العناصر الغذائية الموجودة في الخضروات والفواكه يتم فقدانها أثناء عملية الطهي، وذلك لأنّ بعضها حساس للحرارة والهواء وبالأخص فيتامين C وفيتامينات مجموعة B والفوليك.

وهناك أساليب للطهي تحافظ على هذه العناصر الغذائيّة، مثل الطبخ على البخار أو بالميكروويف حيث يستخدم كميةً قليلةً من الماء بالإضافة إلى سرعته فكلما قلّت مدة طهي الطعام قلّت نسبة فقدان العناصر الغذائيّة، وفيما يأتي نصائح للاحتفاظ بالعناصر الغذائيّة أثناء إعدادها للأكل لكل من الخضروات والفواكه.

احرص على تقطيع الخضروات قطعٍ كبيرة، لتقليل كمية الفيتامينات المهدورة عند تعرّضها للهواء، إلى جانب الحرص على إبقاء أوعية الطهي محكمة الإغلاق لعدم تسرّب الحرارة والبخار إلى الخارج، وعدم المبالغة في طهي الخضروات.

استخدام كميات قليلة من الماء عند الطهي، إضافة إلى الحرص على أكل الخضار نيئةً وإدخالها بالسلطات، إلى جانب استخدام بقايا ماء الطهي للشوربات والصلصات.

احرص على أكل الفواكه الطازجة بدلاً من العصائر الطبيعية للاستفادة من أليافها الغذائية، فضلاً عن اختيار الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، والخوخ، وعصير الخوخ، والخوخ المجفف، والمشمش، وعصير البرتقال.

احرص على شراء الفواكه المعلّبة التي تحتوي على عصير فواكه أو ماء بنسبة 100% بدلاً من الشراب المصنّع، واحرص على غسل الفواكه جيداً بالماء قبل تحضيرها أو أكلها مع فركها باليد لإزالة الأوساخ والكائنات الدقيقة السطحية وتجفيفها جيداً بقطعة قماش نظيفة.

واحرص أيضاً على حفظ الفواكه بعيداً عن اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحريّة أثناء إعدادها أو عند التسوّق أو عند تخزينها.