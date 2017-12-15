فوائد ذهبية لا تعرفها عن الخرشوف

يعتبر الخرشوف من أهم الخضروات المفيدة لضبط الوزن والسكري، وتغذية القلب والشرايين بالمعادن.

والخرشوف من أغنى الخضروات بالألياف، والمغذيات الأساسية، فإذا أضفت إليه الزبدة أو زيت الزيتون وملح الطعام تحصل على مذاق رائع وتعزّز وجبتك بمزيد من المغذيات والمعادن. وتحتوي حبة الخرشوف على 64 سعرة حرارية فقط، و3.5 غرامات من البروتين.

ويمتاز بأنه من الخضروات منخفضة السعرات، لذلك يوصي خبراء التغذية بتناوله من أجل إنقاص الوزن.

وبحسب التوصيات التغذوية يمكن للنساء الحصول على 2200 سعرة حرارية والرجال 2700 سعرة حرارية يومياً دون زيادة الوزن.

كما تفيد التوصيات بأن يكون عدد السعرات الحرارية في وجبة الغداء بين 500 و700 سعرة، لذلك يمكن تناول حبات عدة من الخرشوف دون قلق على الرشاقة. وتحتوي حبة متوسطة الحجم على 14.3 غراماً من الكربوهيدرات، و10.3 غرامات من الألياف.

ويساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف على تجنب أمراض القلب والشرايين، والسكري، والسكتة الدماغية، وأمراض الجهاز الهضمي، والبدانة.

وتفيد التوصيات بتناول 14 غراماً من الألياف لكل 1000 سعرة حرارية.

ويحتوي الخرشوف على القليل من البروتين والدهون، فالحبة متوسطة الحجم منه توفّر 3.5 غرامات من البروتين، وغراماً واحداً فقط من الدهون.

ويمكنك تحسين نوع وكم الدهون بإضافة زيت الزيتون، كما يعتبر الخرشوف من المصادر الجيدة لفيتامين «ك»، و«ب9»، والبوتاسيوم، كما يحتوي على كميات ضئيلة من الكالسيوم، والنياسين، والمغنيسيوم، والفسفور.

ويعد الخرشوف الطازج قليل الصوديوم، لكن المعلّب يحتوي على نسبة كبيرة نسبياً من الملح والصوديوم.