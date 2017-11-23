وضعية نوم خطيرة تسبب العديد من المشاكل الصحية

يفضل كل شخص طريقة أو وضعية نوم بعينها، ويعتقد أنها الأفضل بالنسبة له وتمكنه من النوم بسهولة ويسر، إلا أن المفاجأة قد تكون صادمة حيث ثبت أن بعض وضعيات النوم قد تسبب العديد من المشاكل.

نتحدث هنا، وبحسب ما ورد في موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، عن وضعية النوم على المعدة، فبحسب الخبراء، هي من أسوأ وضعيات النوم التي قد تحدث ضرراً كبيراً في الظهر والرقبة.

وعادة ما يشتكي الأشخاص الذين ينامون بهذه الوضعية من آلام بالرقبة والظهر والمفاصل. وهذه الآلام قد تكون المؤشر الذي يدق ناقوص الخطر بالنسبة لك ليخبرك أنك عليك تغيير وضعية نومك المفضلة.

ويوضح الأطباء المختصون أن وضعية النوم على المعدة ترهق الظهر والعمود الفقري، وذلك لأنك بالنوم بتلك الوضعية تضع معظم وزنك على منتصف الرقبة. وبهذه الطريقة فإن العمود الفقري لا يكون في وضعه الطبيعي طيلة فترة نومك، ما قد يؤثر على باقي أعضاء الجسم، لاسيما الرقبة التي تتحمل أكبر الآلام، والتي عادة ما تظهر بعد الاستيقاظ.

كما أن النوم بوضعية المعدة إلى الأسفل قد يؤدي أيضاً للانزلاق الغضروفي، ما يتسبب بآلام كبيرة أسفل الظهر.

وفي حالة الحمل، بالنسبة للسيدات، يجب توخي الحذر والامتناع تماماً عن النوم بهذه الوضعية على الرغم من أن النوم بهذه الوضعية يعتبر من المستحيلات في المراحل الأخيرة من الحمل، إلا أنه ممكن في أشهر الحمل الأولى. وينصح الأطباء السيدة الحامل بمحاولة الابتعاد عن النوم بهذه الوضعية حتى لا يزيد الضغط على العمود الفقري.