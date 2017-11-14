5 أعراض تدل على اصابتك بالسكري

هناك ما يقرب من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السكر، وفي الهند وحدها 50 مليونا ، بحسب منظمة الصحة العالمية.

قبل الإصابة بالمرض تكون هناك مرحلة تسبقه، وكثيرا ما يشير خبراء الصحة إلى مرض ما قبل السكر على أنه ضعف في تحمل الجلوكوز أو ضعف جلوكوز الصيام ، ويمكن أن يشكل ذلك خطرا أكبر من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.وفقاً لليوم السابع المصرية.

ويرى الخبراء ان هناك 5 علامات تنذرك بالإصابة بالمرض:

1-وجود تاريخ إصابة عائلى أو أثناء الحمل.

إذا كان لديك تاريخ عائلى من مرض السكر

2- لديك أعراض مرض السكر

معظم الأشخاص الذين يعانون من مرض ما قبل السكر ليس لديهم أي أعراض، وهناك عدد قليل قد يواجهون أعراض مثل زيادة العطش، والحاجة الكثيرة للتبول والتعب الشديد ، والتي جميعا تشكل أعراض السكر الشائعة.

3-وجود صعوبة فى النوم

الأشخاص الذين ينامون لمدة تقل عن ست ساعات في الليل بشكل منتظم أو لديهم صعوبات في النوم هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، عدم القدرة على النوم بشكل صحيح يمكن أن تكون نتيجة لعدم التوازن في الهرمونات بسبب زيادة الجلوكوز في الدم.

4-المشاكل الصحية المرتبطة بمرض ما قبل السكر.

صحتك العامة أو حالة جسمك يمكن أن تكشف إذا كان السكر في الدم أعلى مما ينبغي أم لا، إذا كنت تعانى من زيادة الوزن أو السمنة ، أو ظروف صحية مثل ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وأمراض القلب أو متلازمة المبيض المتعدد ، قد يشير ذلك إلى أن لديك مرض السكر.

5-بقع داكنة على الجلد

قد يعانى الأشخاص المصابون بمرض ما قبل السكر من اضطراب في الجلد يدعى أكانثوسيس نيجريكانز، إذ يحتوي أحدهم على بقع سميكة داكنة في مناطق الجسم (عادة عندما تكون هناك طيات جلدية).

أولئك الذين يعانون من مرضى السكر المحدود أو لديهم بعض أعراض من مرض السكرعادة ما يعتقدون أنها آمنة، ولكن الضرر على المدى الطويل خاصة لصحة قلبك والدورة الدموية.

إذا كنت مصابا بمرض السكر، هناك فرصة لتحسين صحتك ووقف تطور المرض، من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة الصحي مثل" تناول الأطعمة الصحية، بما في ذلك النشاط البدني في روتينك اليومي والحفاظ على وزن صحي .