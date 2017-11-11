8 وسائل لتفادي علامات التقدم في السن

امنحي نفسك دفعة من الشباب دون الخضوع لمبضع الجراحة التجميلية، أو إنهاك ميزانيتك بمستحضرات عناية بالبشرة عالية التكنولوجيا. إليكِ 8 أفكار لتفادي علامات التقدم في السن التي تظهر على وجهكِ بصورة طبيعية.

1. جددي شباب بشرتكِ عن طريق التغذية

أكثري في نظامك الغذائي من أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6، ومضادات الأكسدة التي تجدينها مثلا في الفاكهة الحمراء. ركزي على تناول الفاكهة المجففة والحبوب وبالطبع جميع الفاكهة والخضراوات الطازجة.

اتبعي نظاما غذائيا غنيا بالفيتامينات لحماية بشرتك وجسمك من #الشيخوخة. قللي من استهلاك السكريات البسيطة، تجنبي الإفراط في تناول الملح، ولا تنسي شرب الكثير من الماء والشاي الأخضر.

2. جددي شباب شعركِ عن طريق العناية به

دللي شعرك فالشعر الجميل الكثيف "يزيل" خمس سنوات على الأقل من عمرك.

استخدمي شامبو يمنح شعرك البريق والحجم، ولا تترددي في وضع بضع قطرات من مصل الكولاجين لتقوية شعرك. ولمقاومة الشيخوخة، اخفي الشعر الأبيض.

3. جددي شباب وجهكِ عن طريق التنفس

خذي بعض الوقت للتنفس العميق للتخلص من التوتر واستعادة قوتك.

النتائج: ستشعرين بتعب أقل، وتصبح معالم وجهك أقل تغضنا، ويصبح جسمك أكثر خفة. امنحي نفسك وقتا للاسترخاء خلال النهار أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.

4. جددي شباب جسمكِ عن طريق الحركة

كلما تقدمت أكثر في العمر، زاد ترهل وتهدل الجسم. لذا من المهم منع هذا التأثير عن طريق تقوية جسمك يوميا.

فكرة جيدة: مارسي الرياضة 30 دقيقة يوميا. اجمعي بين #التمارين القلبية وتمارين التمدد للحفاظ على الوضع الطبيعي للجسم ولكي تبدي دائما نشطة.

5. جددي جمالكِ عن طريق "الغش"

الماكياج هو أحد أفضل أسلحتك لتجديد شبابك والقضاء على الدوائر السوداء وانتفاخ ما تحت العين والبقع الصغيرة. استعيدي بشرتك الرائعة الشابة عن طريق إخفاء هذه العيوب الصغيرة باستخدام فرشاة جيدة ومصحح عيوب يحسّن #البشرة.

نصيحة: اربتي المستحضر على منطقة محيط العينين لمحو آثار التعب. قومي بالشيء نفسه لإخفاء الاحمرار والبقع الصبغية الأخرى.

غمّقي حواجبك لإحداث تأثير أكبر. ضعي القليل من البلاشر وتجنبي الأسود حول العينين إذا كنت متعبة.

6. جددي شباب ابتسامتكِ بفضل أحمر الشفاه

ينعش أحمر الشفاه باللون الأحمر أو الوردي أو المرجاني بريق البشرة وبياض الأسنان. تجرأي على وضع هذا اللون ولا تترددي.

ميزة إضافية: استخدمي أحمر الشفاه الذي يحتوي على مصل للعناية بالشفاه.

7. جددي شباب بشرتكِ عن طريق النوم

يجدد النوم خلايا البشرة، لذا حاولي الحصول على قدر كافٍ من النوم للحفاظ على شبابك.

إذا كنت لا تنامين جيداً بسبب تغير الموسم أو الانشغال، حاولي الحصول على قيلولة. فرغم كونها قصيرة، تساعد هذه الاستراحة على طرد التوتر والشدة، كما تمحو آثار التعب عن الوجه.

8. جددي شباب إطلالتكِ عن طريق اختيار قصة مناسبة لك

غيري تسريحتك وقومي ببعض التغييرات في قصة شعرك. اعطي البريق لشعرك الطويل عن طريق قصه بطريقة متدرجة. نشطي قصتك القصيرة بلمسات مرتبة، وأضيئي شعرك عن طريق اختيار اللون الصحيح.