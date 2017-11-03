مشروب سحري يساعدك على النوم العميق

إذا لم تساعدك الطرق التقليدية على الدخول في نوم عميق طوال الليل، فقد ترغب في شرب عصير بإمكانه تمديد ساعات النوم وفقا لما ذكره بحث جديد.

ففي دراسة أجرتها جامعة ولاية لويزيانا، كشفت النتائج أن شرب كوب من عصير الكرز قبل الذهاب إلى النوم يمكنه تمديد ساعات النوم بمقدار ساعة و24 دقيقة كل ليلة.

ووجد الباحثون أن العصير يحتوي على مركبات تمنع إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ التي ترتبط بنقص ساعات النوم، وخفض العوامل التي بإمكانها أن تؤدي إلى بالأرق.

كما أن العصير غني بمركبات بروسيانيدين والأنثوسيانين، الموجودة في العنب البري، والتي غالبا ما أشاد العلماء بفوائدها الصحية وتم ربطها بعوامل الحد من الالتهابات.

وسجلت الدراسة أن عصير الكرز خفض مستويات الكينورينين في الدم، والتي ترتبط بالحرمان من النوم، وخضع المشاركون في البحث لاختبارات الدم، فضلا عن أنه طلب منهم ملء استبيان حول عاداتهم الخاصة بالنوم وما إذا كانوا يعانون من الأرق.

ومن ثم تم تقسيمهم عشوائيا لمجموعتين، الأولى تشرب عصير الكرز مرتين في اليوم مباشرة بعد الاستيقاظ وقبل الذهاب إلى النوم، والمجموعة الثانية تشرب الكمية ذاتها من خليط وهمي يحتوي على مركبات بروسيانيدين والأنثوسيانين المصنوع من الماء المقطر، والفروكتوز ومسحوق الليمون، والذي يبدو طعمه مماثلا.

وبعد أسبوعين، تم تكرار الاستبيان وتغيير المجموعات وإجراء الاختبارات على المشاركين، ومن ثم تم رصد كيفية تأثير المشروبات على أنماط النوم لديهم.

وخلص الباحثون إلى أن عدد ساعات النوم لدى أولئك الذين شربوا عصير الكرز زاد بمقدار 84 دقيقة، وزادت كفاءة النوم بشكل عام على مؤشر جودة النوم.

كما أظهر تحليل عينات الدم أن عصير الكرز ساعد في خفض مستويات الكينورينين، والتي أظهرت العديد من الدراسات أنها تساهم في اضطرابات النوم، كما زادت كمية التربتوفان في الدم، وهو حمض أميني يساعد على تحفيز النعاس.