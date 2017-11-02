دراسة تكشف أضرارا جديدة لوجبة البرغر

حين يتناول الناس طعاما غير صحي مثل "البرغر" يعتقدون في الغالب أن الضرر الأكبر يتمثل في شطيرة اللحم، لكنهم لا يدركون أن البطاطس المقلية أكثر إلحاقا للأذى بالجسم.

وتقول خبيرة التغذية، إيميلي فييلد، إن التهام قطعتين من البرغر أفضل صحيا من التهام قطعة مع صنف جانبي من البطاطس المقلية.

وتضيف فييلد أن على الناس أن ينتبهوا دائما إلى ما تحتويه الأطعمة التي يأكلونها من دهون وكاربوهيدرات وبروتينات.

وتعمل الكاربوهيدرات على إمداد الجسم بالطاقة، فيما تساعد الدهون أجسامنا على امتصاص الفيتامينات والمعادن.

وبحسب دراسة منشورة في "جورنال نيوترشن ميزابوليزم"، فإن "البرغر" الواحد المكون من قطعتي خبز وشطيرة لحم بدون جبن ولا صلصة، تصل سعراته الحرارية إلى 400.

وتحتوي حصة البطاطس المقلية على عدد مشابه تقريبا للسعرات الحرارية، كما أنها غنية جدا بالدهون والكاربوهيدرات، لكن فيها القليل من البروتين الذي يحتاجه الجسم بشكل أكبر لأداء وظائفه.