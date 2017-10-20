أفضل الأطعمة لمكافحة أمراض القلب

يقدر المركز الوطني الأميركي للإحصاءات الصحية أن أكثر من 68 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها يعانون من شكل واحد أو أكثر من أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع "herbs-info".

ويعتقد أن بعض الأعشاب مفيدة لمكافحة أمراض القلب، إلا أنه ينبغي إجراء المزيد من البحوث قبل اعتماد ذلك، ودائماً يجب استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام الأعشاب في العلاج.

وهناك قائمة من الأعشاب والنباتات والأغذية الطبيعية التي تعطي نتائج مشجعة فيما يخص صحة القلب، ومنها:

1 - الثوم

أظهرت العديد من الدراسات بالفعل كيف أن تناول الثوم يوميا يخفض الكوليسترول الضار، في حين يزيد من الكوليسترول الجيد. ووجدت التجارب السريرية الصغيرة أن الثوم قادر على تنظيم ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية وتثبيط تراكم الصفائح الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية.

2 - الكاكاو

يساعد الكاكاو القلب حيث إنه غني بالثيوبرومين والإبيكاتشين (وهي عناصر تعزز الأداء السليم للأوعية الدموية). وفي إحدى التجارب العشوائية التي أجريت فى سويسرا، تبين أن الشوكولاتة الغنية بالفلافانول تفيد وظائف الأوعية الدموية والصفائح بين المرضى الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني على المدى الطويل والقصير.

3 - التوت

يشتهر التوت بقدرته على تحسين صحة الأوعية الدموية الدقيقة، وتعزيز جدران الأوعية الدموية وتحفيز تشكيل الشعيرات الدموية الجديدة. كما تبين من دراسة أجريت عام 2011، أن هناك آثارا وقائية محتملة من مستخلص التوت ضد تسمم الأوعية الدموية بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.

4 - الجينسنغ

كشفت الدراسات السريرية أن لهذه العشبة فوائد قيمة في علاج أمراض القلب. وعلى الرغم من أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لمواصلة التحقيق في الآليات المعقدة التي يقوم بها الجينسنغ لحماية القلب، أظهرت تجارب متعددة نتائج واعدة لدورالجينسنغ في مكافحة مرض الشريان التاجي وتضخم القلب.

5 - العنب

يفيد الاستهلاك المنتظم للعنب قلب الإنسان بشكل كبير. وتبين الأبحاث أن العنب مصدر جيد للفلافونويدات، التي تساعد على محاربة إرتفاع ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتضرر عضلة القلب.