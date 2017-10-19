علاج سحري جديد يقضي على البدانة

أفادت نتائج دراسة حديثة، بنجاح علاج تجريبي جديد في تخفيض الوزن، ومعدل الأنسولين والكولسترول السيئ، بدرجة ملحوظة عند الفئران المصابة بالبدانة.

ووفقا للنتائج التي نشرتها مجلة ساينس ترانسلايشونال ميديسن"، فإن العلاج يقدم بديلا عن العمليات الجراحية، لتخفيض الوزن للقضاء على البدانة التي زادت معدلاتها في العالم 3 مرات تقريبا منذ عام 1975، بحسب الباحثين في مجموعة "أمغين" للتكنولوجيات الحيوية.

وتبين للباحثين أن القوارض التي تعاني من البدانة لديها، كما البشر، نسب عالية في الدم من البروتينة المعروفة بـ "جي دي اف 15"، مقارنة مع مجموعة ضبط لديها معدلات أوزان طبيعية، بحسب يومي شيونغ من خدمة الاضطرابات القلبية الأيضية في "أمغين" التي أشرفت على هذه الدراسة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد ابتكر الباحثون علاج "جي دي اف 15" الذي سمح بتخفيض الوزن، والحد من الشهية ونسبة السكر في الدم عند الحيوانات في المختبر.

وأثبت العلاج القائم على مزيج من البروتينات، فعالية في تخفيض الوزن، تخفيضا ملحوظا عند الفئران والقردة التي تعاني من البدانة، بحسب الباحثين الذين أشاروا إلى أن هذه البروتينات أثرت على العادات الغذائية للفئران التي باتت تفضل أغذية أقل دسما.

وخلص القيمون على هذه الأبحاث إلى أن هذا العلاج التجريبي ينشّط سلسلة من الخلايا العصبية بين الدماغ والأمعاء.