مأكولات ومواد تجنّب وضعها في الميكرويف

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يتطلب استخدام جهاز الميكرويف، الموجود تقريباً في كل منزل، حذراً من حيث نوعية المأكولات، التي توضع فيه، لا سيما أن كثيرين لا يدركون مدى الضرر الذي قد يحدث نتيجة وضع بعض أنواع الأطعمة داخله، موقع برايت سايد الأميركي المعني بالصحة نشر قائمة مفيدة بالمأكولات التي لا يجب وضعها في الميكرويف:

1 - الفاكهة

يخسر التفاح والموز بعضاً من مذاقهما أمَّا العنب فينفجر، والفاكهة المجففة كالزبيب والقراصيا ستملأ المطبخ بالأدخنة.

2 - علب الطعام السريع

قد تشتعل في الميكرويف، وفي حال استخدام العلب البيضاء ذات اليد المعدنية، فقد تُخرج شرراً وتدمر الميكرويف للأبد.

3 - ورق الألمنيوم

أي طبق معدني، أو قصديري، أو مصنوع من الحديد سيكون بمثابة قنبلة في الميكرويف

4 - البلاستيك

95% من البلاستيك المُعرَّض للحرارة سيُطلق أبخرة كيميائية ضارة.

5- البيض

تنتج الحرارة السريعة في الميكرويف الكثير من البخار تحت القشرة، وبما أنَّ البخار لا يجد أي منفذ، فتنفجر البيضة.

6 - أكواب المشروبات الحرارية الحافظة للحرارة

قد تدمر الميكرويف لأنَّ معظم هذه الأكواب بها فولاذ مقاوم للصدأ.

7 - اللحوم المجمدة

لا تضع اللحوم المجمدة لإذابتها، إذ سيظل داخلها مُجمداً بينما ستُطهى الحواف.

8 - الأكواب والأطباق الصيني

تجنب وضع أطباق الخزف الصينية في الميكرويف، لأنها تُصدِر إشعاعات، وقد تكون مغطاة بالرصاص ومعادن ثقيلة أخرى.

9 - الأكياس الورقية البنية

يمكن أن تنبعث منها الأبخرة السامة، كما أنَّها ستشتعل تحت الحرارة المرتفعة.