الهواتف النقالة تحمل بكتيريا أكثر من دورات المياه

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة أريزونا، أن الهواتف النقالة تحمل بكتيريا أكثر عشرة مرات مما هو موجود في غالبية مقاعد دورات المياه.

وأوضح الباحثون أن هناك أسباباً لهذا الأمر، منها أن غالبية الأشخاص يحملون الهاتف الذكي طوال الوقت، في العمل وأثناء انتظار طابور الدفع وفي عيادة الطبيب، وبعضهم يحملونه حتى في الحمام.

وليست جميع البكتيريا الموجودة على الهاتف مضرة، وحتى المضرة منها قد لا تصيبك بالمرض، لكن وجودها يجب أن يثير انتباهك.

فمثلاً قد يحمل الهاتف بكتيريا «إي كولاي» (E. coli) التي تعيش عادة في الأمعاء. وهذه يمكن أن تنتقل إلى الهاتف عند الانتهاء من الحمام وشطف مخلفاته، حيث يؤدي هذا إلى انتشار البكتيريا وانتقالها للهاتف.

وهناك طرق لتقليل البكتيريا على الهاتف منها عدم إدخال الهاتف إلى الحمام أبداً، وغسل اليدين عدة مرات يومياً حتى عندما تكونان ظاهرياً نظيفتين، والتقليل من استعمال الهاتف قدر ما تستطيع.