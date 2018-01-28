646 ألف وفاة في العالم سنوياً جراء الإنفلونزا

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن ما يصل إلى 646 ألف شخص يموتون حول العالم سنويًا، بسبب الإنفلونزا الموسمية التي تنشط في فصل الشتاء.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، التي أجريت في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وتم نشرها في دورية (Lancet) الطبية استخدم الباحثون بيانات حول الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية في 33 بلدًا، تشكل حوالي 57٪ من سكان العالم.

وأظهرت الدراسة أن المعدلات العالمية للوفاة بالإنفلونزا الموسمية تتراوح على الأرجح بين 291 ألفًا إلى 646 ألف شخص سنويًا، وفقًا لشدة سلالة الإنفلونزا المنتشرة.

وأضافت أن المعدلات الأعلى للوفيات المتعلقة بالجهاز التنفسي بسبب الإنفلونزا هي بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وأولئك الذين يعيشون في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.