أجازت هيئة الدواء والغذاء الأميركية تقنية جراحية جديدة لعلاج حرقة المريء، حيث يتألف العلاج من حلقة من الخرزات المصنوعة من «التيتانيوم»، وتحتوي كل منها على نواة مغناطيسية مرتبطة ببعضها بشريط من «التيتانيوم» أيضاً، وتوضع هذه الحلقة عن طريق الجراحة التنظيرية وتحت التخدير العام، حول النهاية السفلية للمريء مكان وجود الصمام الذي يمنع الطعام من العودة إليه من المعدة.

وتقوم هذه الطريقة بفضل قوة جذب المغناطيس بجمع الحلقات مع بعضها أثناء الراحة، ومنع الطعام من العودة للمريء، أما عند البلع فإن هذه الخرزات تبتعد عن بعضها تحت ضغط اللقمة وعملية البلع، ما يؤدي لدخول الطعام للمعدة والعودة للانغلاق مرة أخرى. أما بالنسبة للأعراض الجانبية لهذا الإجراء فتتمثل في صعوبة البلع مع ألم أثناء البلع وغثيان وإقياء وألم صدري.

ولكن الدراسات السريرية التي أجريت قبل ترخيص هذا النظام أكدت أن فوائده تفوق بكثير الآثار الجانبية. وينصح الأطباء المصابين بهذا المرض بتغيير نمط الحياة، مثل إنقاص الوزن في حالة السمنة وتناول وجبات طعام صغيرة وتجنب المأكولات التي يشعر المريض أنها تزيد الحالة سوءاً، كما يمكن تناول بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة عند من لا تتحسن حالتهم على النصائح السابقة.